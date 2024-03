É pura utopia, mas seleção deveria tentar sistema com três zagueiros

Quais são os laterais do Brasil? Quem exatamente faltou aqui nos jogos da Europa? Danilo tem jogado como um zagueiro pela esquerda na Juventus. E não é que a Juventus seja um sucesso nos últimos anos. Wendell sequer é titular absoluto no Porto. Ayrton Lucas deixa a desejar defensivamente e logo logo perderá lugar no Flamengo. Yan Couto é outro de características ofensivas. Quais são os bons laterais brasileiros em times grandes da Europa? Vou além: quais são os laterais brasileiros relevantes no próprio futebol brasileiro? Bons mesmo, de verdade...

Não formamos mais laterais, até porque o jogo mudou. O futebol voltou a ser o futebol dos pontas, da profundidade alcançada com atacantes e o espaço defensivo preenchido com defensores. Se temos laterais bons defensivamente (e não temos muitos), eles precisam virar zagueiros, que se deslocam para o meio como construtores. Se temos laterais bons ofensivamente, eles devem ser pontas em um sistema de três defensores.

Que zagueiros bons temos?, se perguntará o leitor, após Beraldo tomar o drible que tomou no segundo gol da Espanha. Temos vários. Beraldo tem um futuro incrível, convém deixá-lo amadurecer mais no PSG. Marquinhos e Gabriel Magalhães estão na primeira linha do futebol europeu, assim como Bremer. No futebol doméstico, há três grandes zagueiros no Flamengo, um no Palmeiras e até mesmo um ou outro em outros clubes.

Três zagueiros velozes e de bom passe seriam sustentados por alas quando é preciso defender com linha de cinco. E darão muito mais tranquilidade para, aí sim, os meio campistas levarem o dinamismo necessário aos dois ou três atacantes.

Quem pode ser ala? Um monte de gente. Tudo depende da entrega e do modelo de jogo. Raphinha pode ser tranquilamente esse cara, se Dorival quiser - e isso me foi confirmado por um membro da comissão técnica. Raphinha está apto a atacar e, quando necessário, fechar a linha de 5. Mas há outros, inclusive meias que podem ser utilizados por ali. A gama é grande.

Danilo e Wendell foram expostos por Nico Williams e Lamine Yamal no primeiro tempo. A Espanha tinha o mesmo sistema do Brasil (4-3-3), mas com laterais que defendem melhor e pontas que aproveitaram o espaço. Podem ser três zagueiros ou até quatro zagueiros, mas o fato é que a seleção precisa preencher melhor espaços.