Simeone volta a dar tudo e nada para o Atlético de Madrid

Este duelo de quartas de final da Liga dos Campeões, entre Atlético e Borussia Dortmund, é o típico enfrentamento entre times caseiros. Era importantíssimo para o Atlético sair do Metropolitano com uma vitória importante, de dois ou três gols de diferença. O Atleti abriu 2 a 0 no primeiro tempo do jeito que quis, porque é muito mais time que o Dortmund. E aí qual a decisão de Simeone? Recuar. Entregar a bola ao rival e contra atacar.

No segundo tempo, o Borussia teve 71% de posse de bola. Tudo bem, o Atlético teve chances de ampliar no contra ataque. Mas não é pouco demais? Com estádio cheio, com placar a favor, com tudo a favor? É pobreza demais de espírito, sinceramente.

É óbvio que veio o castigo, o gol do Borussia que pode muito bem mudar o destino da eliminatória. Castigo merecido. Simeone não sabe viver tranquilo.