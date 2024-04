Buraco do Corinthians é mais embaixo, mas debater Cássio é necessário

Cássio já tirou o Corinthians de muitas enrascadas nos últimos anos, mas debatê-lo não deveria ser sacrilégio. E só tem sentido por Carlos Miguel, o reserva, é um goleiro muito promissor.

Precisamos rifar Cássio por causa dos erros em Caxias? Eu não faria isso. Faria, sim, uma transição, que pode começar pelas copas. Ou seja, segue Cássio no Brasileiro, mas entra Carlos Miguel na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Assim, é possível ver o reserva ser titular em metade da temporada e observar se o cara é mesmo o futuro da posição para o Corinthians. Além de dar um descanso físico e mental para Cássio, que deve estar até com dor nas costas de tanto carregar o time ao longo dos anos.