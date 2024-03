Santos mostra coragem, mas placar parece curto contra o Palmeiras

O Santos venceu a primeira final do Paulistão e agora precisa de um empate no Allianz para ser campeão. Difícil. Se o Santos mostrou coragem e coração diante de sua torcida, na Vila Belmiro, o Palmeiras mostrou que tem jogadores para mudar uma partida em que vinha mal, muito mal.

As substituições de Abel Ferreira mudaram completamente a dinâmica do jogo no segundo tempo. Com Rony, Lázaro, Vanderlan e Richard Ríos em campo, o Palmeiras passou a dominar a partida e ficou muito perto do empate.

Eu só não digo que o Palmeiras mereceu o empate porque levo em conta todo o contexto do jogo. E a verdade é que o primeiro tempo verde foi inexistente. O Santos teve a iniciativa por jogar em casa, é verdade, mas ficaram claras as limitações santistas - um domínio que não gerou qualquer chance de gol. O Palmeiras é quem poderia fazer muito mais, mas adotou uma postura defensiva, de buscar bolas longas para Endrick e López. Foi um primeiro tempo realmente pobre de um time tão competitivo.