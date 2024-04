O exagerado '#ForaTite' é sinal importante para o treinador

Na madrugada após a derrota do Flamengo para o Bolívar, duas expressões chamavam a atenção nas redes sociais: #ForaTite e "Parabéns Tite" - com alguma dose de ironia, é claro.

Tite poupou dois de seus principais jogadores contra o Palmeiras no Brasileirão. O Flamengo fez um jogo medíocre e ficou a sensação, já que a atuação do Palmeiras também foi pífia, de que era possível vencer o grande rival se De La Cruz e Pedro estivessem desde o início. Tudo indicava que ele estava guardando o time para a altitude de La Paz e o jogo importante de Libertadores. Vem a partida e... Tite escala um time quase todo reserva. Com De La Cruz, mas sem Pedro ou Arrascaeta. Oras bolas. Poupa em um, poupa em outro. E os resultados não acompanham as decisões...

Seria um descalabro mandar Tite embora. Essa diretoria do Flamengo é campeã de descalabros, mas tão malucos assim eles não são. Tite não vai cair por causa de uma derrota para o Bolívar. Mas caem consideravelmente o crédito do treinador e a paciência da torcida. E, se cai a da torcida, cai a dos dirigentes, que nada mais são do que torcedores.