Costa do Marfim é mais uma prova: Futebol não admite fórmulas prontas

Não dá para o roteiro ser melhor, não é mesmo? A partir da troca, Faé mexeu no time, a Costa do Marfim eliminou nos pênaltis a superfavorita seleção de Senegal, depois ganhou de Mali jogando grande parte do jogo com um a menos e com gols no último minuto do tempo regulamentar e no último lance da prorrogação. Na semifinal, dominou a República Democrática do Congo. E, na final, com cinco jogadores titulares diferentes em relação ao duelo da fase de grupos, passou o carro sobre a Nigéria. Foi melhor o tempo inteiro e mereceu a vitórias.

A Nigéria que, diga-se, chegou ao torneio com péssimos resultados e se acertou depois de o técnico português José Peseiro mudar o time para uma linha de três atrás, jogando fechadinha. Tudo aconteceu ao longo da competição.

E agora, como fazemos? É claro que o melhor projeto no futebol é ter... projeto. Escolher profissionais capacitados, criar processos, ter lógica na convocação de jogadores, definir um time, dar continuidade, confiança e entrosamento. Não há dúvida de que este é o melhor caminho para o longo prazo e para torneios grandes, como os de pontos corridos. Mas tudo isso pode ir para o espaço em competições curtas, de eliminatórias únicas, em que a sorte joga um papel maior, além de decisões pontuais, individuais, no campo, ganharem peso.

A campanha da Costa do Marfim desafiou toda a lógica. O herói da conquista foi Haller, que um ano atrás voltava aos gramados depois de superar um câncer no testículo, duas cirurgias e várias sessões de quimioterapia. Não tem um gol sequer na temporada com o Borussia Dortmund, mas marcou na semifinal e na final da Copa Africana. O técnico campeão tem quatro jogos na carreira inteira.

Quem quiser planejar tudo nos mínimos detalhes, pode fazê-lo à vontade., Mas a aleatoriedade do futebol atropela tudo e todos.