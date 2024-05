Palmeiras recebe pagamento da WTorre pela primeira vez em nove anos

A projeção é que a paz continue e o clube receba R$ 2 milhões por mês em média pela exploração do estádio pela WTorre. O valor pode variar de acordo com a quantidade de eventos no Allianz Parque e também vai crescer com o passar do tempo, uma vez que o contrato prevê um aumento gradual da porcentagem que o Verdão tem direito em cima de diferentes propriedades.

Agora, o próximo passo é o acerto de contas entre clube e construtora para o pagamento da dívida acumulada desde 2015 e que foi o grande motivo de desentendimento e briga judicial. O primeiro passo é chegar a um valor comum.

Na Justiça, o Verdão cobra R$ 160 milhões, mas, no seu balanço do ano passado, aponta que tem R$ 121 milhões a receber da construtora. O clube também admite nesse mesmo documento que deve cerca de R$ 40 milhões para a construtora.

A WTorre mudou de comando no início do ano e, desde então, tem sinalizado com uma aproximação com o Palmeiras. As conversas têm sido feitas entre Marcelo Frazão, CEO da construtora, e Cristiano Koehler, diretor financeiro do Alviverde.