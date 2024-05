Mercado Livre entra na Copa América e fecha pacote completo com a Conmebol

A Copa América ganhou um novo patrocinador: o Mercado Livre. O e-commerce entrou em acordo com a Conmebol na última semana e agora passa a ter o pacote completo em todas as competições organizadas pela entidade sul-americana.

Antes do torneio de seleções, a empresa patrocinava a Libertadores (feminina e masculina), a Sul-Americana e a Recopa. Recentemente, a empresa ganhou destaque por colocar crianças ao lado dos jogadores na entrada em campo com a sua marca estampada no uniforme.

A estratégia é usar o futebol para ativar a sua marca também em campanhas que dão vantagens para os torcedores dos times que participam da Libertadores, como um desconto para a compra de uniformes na sua plataforma.