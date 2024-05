Flamengo vira o pesadelo dos líderes nas oitavas de final da Libertadores

O Flamengo fez o que todo mundo esperava na reta final da Libertadores, mas não o suficiente para se recuperar do péssimo início. Mesmo com a vitória tranquila de ontem (28), o time do Rio de Janeiro se classificou em segundo do grupo. É ruim para o rubro-negro ter que decidir fora de casa, mas também é muito ruim para quem for seu rival nas oitavas de final.

O time que se classifica em primeiro tem o objetivo de decidir em casa, claro, mas também o de pegar um rival que teoricamente seria o mais fraco. E não é o caso do Flamengo. Ou você acha que o Palmeiras, Fluminense, River Plate e o Atlético-MG querem um confronto desse na próxima fase?

O inverso também é verdadeiro. O flamenguista terá um sorteio muito mais emocionante ficando na segunda colocação e só teria a vida um pouco mais fácil se pegasse o Junior Barranquilla, que ficou em primeiro no grupo do Botafogo. Resta saber quem passa como líder do grupo do Grêmio: ali, pegar o Huachipato seria a tarefa mais fácil. Encarar o The Stronguest pode se tornar uma boa desde que o placar da ida seja elástico o suficiente para não ter pesadelo com a altitude.