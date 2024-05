Como Palmeiras pode ganhar 13,7 mi de euros que faltam com metas de Endrick

Ele tem até o dia 30 de junho de 2030 para render esses 12,5 milhões com metas que têm valores específicos: ser titular e atuar por 45 minutos no Real, fazer gol, dar assistência ou sofrer pênalti, ser campeão da La Liga tendo disputado pelo menos oito jogos como titular, ser semifinalista da Champions tendo disputado pelo menos três jogos como titular, ser campeão da Champions com quatro jogos como titular, ser eleito Golden Boy ou ficar entre os três finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa ou Ballon D'Or.

Em alguns casos como no título da Champions e da La Liga, o bônus pode crescer dependendo do número de jogos de titular. No caso do Ballon D'Or e do melhor do mundo da Fifa, também haverá bonificação extra se ele ficar em primeiro.

Vale destacar que o teto máximo é de 12,5 milhões de euros, o que, somado aos 35 milhões de euros fixos, faria o Palmeiras chegar aos 60 milhões de euros pela venda.