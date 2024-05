Como funciona sistema que detectou suposta fraude feita por Lucas Paquetá

Com tudo isso em mãos, as casas de apostas e/ou as empresas especializadas em investigações podem entregar o material para as autoridades locais para que o processo continue.

Vale ressaltar que esse monitoramento é totalmente diferente do usado pela Goodgame, empresa usada por John Textor para fazer acusações. No caso do dono da SAF do Botafogo, as análises são feitas em cima do comportamento de atletas e não cruzam dados com volumes de apostas.

Esse sistema que monitora volume de apostas inicia investigações rotineiramente em divisões inferiores de estaduais pelo Brasil e monitora o volume de apostas vindo do mundo todo, uma vez que os quem fraudam podem estar em qualquer lugar.

Por enquanto, apesar da acusação, Paquetá ainda pode jogar futebol normalmente, inclusive pela seleção brasileira. O atleta tem até o dia 3 de junho para se defender e já emitiu comunicado alegando inocência.