Fluminense abusou do Dinizismo e implorou para perder do São Paulo

O Fluminense implorou para perder do São Paulo e teve o seu desejo atendido. Depois de ser massacrado no primeiro tempo e achar um gol em contra-ataque, a equipe de Fernando Diniz usou e abusou de errar da sua saidinha em uma defesa desorganizada e conseguiu sofrer a virada por 2 a 1 no Morumbis.

Vale destaque também para as ideias de Zubeldia, colocando uma linha de quatro atletas para pressionar a saída do adversário e conseguir a primeira vitória em casa no Brasileirão. Mas assusta a sequência de erros do time de Diniz.

O técnico tem um estilo de vida que se reflete no futebol. Ele defende ideias completamente diferentes no aspecto tático e também na gestão de grupo e no modo de pensar futebol. Dá certo muitas vezes, como no título da Libertadores, mas também dá errado tantas outras. E quando você escolhe ser diferente da média, certamente será analisado mais de perto. O jogo de hoje é recheado de exemplos.