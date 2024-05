Agente de Estevão e Dudu usa avião da Leila para mandar doações para o RS

O empresário de futebol André Cury vai aproveitar a "carona" no avião de Leila Pereira para enviar 15 toneladas de alimentos como doação para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

O agente de atletas como Estevão, Dudu e Raphael Veiga entrou em contato com a presidente do Palmeiras para aproveitar que a empresária havia colocado seu avião à disposição para também poder colaborar.

Leila colocou seu avião à disposição para enviar doações e também para resgatar animais que ficaram sem moradia com as enchentes.