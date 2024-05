Palmeiras tem derrota para Abel rever convicções e abrir mão de Barueri

Foi um domingo para esquecer e para fazer Abel Ferreira rever algumas de suas convicções. O Athletico venceu o Palmeiras por 2 a 0, chegou a ter o seu terceiro tento anulado mesmo com um a menos em campo e conseguiu uma vitória importantíssima no Brasileirão. Foi um show de eficiência do time armado por Cuca.

Nem mesmo com o time atrás no placar, o técnico português considerou a chance de escalar em campo o chamado trio do R$ 1 bilhão. Ele conseguiu trocar um zagueiro por um atacante e tirou Estêvão para a entrada de Luís Guilherme. O grande detalhe é que o jovem ponta era um dos melhores do time no momento em que saiu.

Se Abel disse em coletiva que "em um dia no futuro" quer ter a chance de colocar os três jovens para jogar, por que não fazer isso em um dia em que seu time está perdendo? E a contagem regressiva para esse trio não estar mais justo ainda piora: Endrick tomou o terceiro amarelo e já não encara o Criciúma no próximo fim de semana.