Santos perde chance de aproveitar melhor o péssimo dia de Palmeiras e Abel

O Santos jogou melhor, chegou na Vila Belmiro sabendo que era uma final e mereceu vencer o Palmeiras neste domingo (31). O que sobrou de vontade aos donos da casa faltou aos comandados de Abel Ferreira, que viveu noite infeliz. O 1 a 0, no entanto, fica longe de resolver a questão para o jogo do próximo fim de semana no Allianz Parque.

Claro que os torcedores santistas deixam o estádio satisfeitos com o desempenho do seu time, ainda mais com a quebra de invencibilidade palmeirense que existia desde o ano passado e com o pouco trabalho do goleiro João Paulo.

Mas a questão é que o Palmeiras esteve muito abaixo do que pode produzir e contra esse time o adversário precisa aproveitar cada oportunidade, especialmente em uma noite tão infeliz de Abel Ferreira, que demorou a perceber que sua escalação inicial não estava funcionando.