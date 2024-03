Regra do Paulista aponta erro do São Paulo ao proibir coletiva de Abel

Vale destacar que todos os adversários do São Paulo sempre concedem entrevista nesta mesma sala de imprensa, sem nenhuma exceção, desde a reforma do local disponível para a imprensa. O Palmeiras foi comunicado da mudança logo após a entrevista de Júlio Casares detonando a postura de Abel Ferreira na beira do campo.

O time do Morumbi, por sua vez, alega que disponibilizou a zona mista para as entrevistas e reclamou do tratamento recebido no Allianz Parque. "Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores".

É comum que os times visitantes forneçam entrevistas coletivas em uma sala anexa à sala de imprensa, próxima aos elevadores do estádio. Isso nunca foi pauta de reclamação nem na CBF e nem na Federação Paulista de Futebol por parte de nenhum time. Há outros eventos em que os técnicos rivais usam também uma sala menor, como aconteceu no encontro entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil do ano passado.