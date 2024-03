Palmeiras aponta atraso da WTorre e não joga quartas do Paulista no Allianz

O Palmeiras entende que não conseguirá jogar as quartas de final do Paulistão no Allianz Parque. O clube defende que a WTorre atrasou a entrega da reforma do gramado sintético e que com o cronograma apresentado hoje ao clube será inviável atuar dentro de sua casa no fim de semana do dia 17 de março.

Hoje (1), a construtora informou ao clube que vai entregar o estádio com condições de jogo no dia 12 de março. Ainda que esse cronograma fosse cumprido, o Alviverde afirma que isso inviabiliza o primeiro jogo do mata-mata por lá por causa da reunião marcada para o dia 11 na Federação Paulista de Futebol que definirá os mandos e as datas dos jogos

Nessa reunião, segundo a diretoria do Palmeiras, já será necessário indicar à FPF onde será a partida. Além disso, vale lembrar que o Alviverde já havia definido que, antes de aprovar o retorno ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar para jogos.