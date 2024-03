Dorival acertou no time base, mas errou no elenco da seleção brasileira

A questão do Pablo Maia é mais ampla. Além de não achar que ele tem nível para seleção, o são-paulino chega para ser o último reserva de uma posição que tem vários nomes. Enquanto isso, faltam meias criativos. Só temos Paquetá e Andreas Pereira e cinco volantes. Ainda que pense em improvisar Rodrygo como armador, Dorival poderia, então, ter chamado Zé Rafael, que é bem mais completo do que Pablo Maia. Mas, repito, não chamaria nenhum dos dois e, sim, um meia criativo.

Murilo, do Palmeiras, fez um excelente Brasileirão no ano passado, mas também não está na sua melhor fase. Seu quase xará, o Murillo, ex-Corinthians e hoje no Nottingham Forest, vive fase bem melhor e poderia ter sido lembrado. Beraldo é um acerto grande. A revelação são-paulina, hoje no PSG, joga muita bola.

Também não convocaria Ayrton Lucas, que provavelmente vai virar reserva do Flamengo com a chegada de Viña. Se quisesse apostar em um lateral do futebol nacional, o nome seria o de Guilherme Arana, que também não está nos seus melhores momentos, mas já provou ser muito mais jogador do que Ayrton Lucas.

