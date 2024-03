Seleção: o que Cícero faz no Palmeiras e por que ele é fundamental

No Palmeiras, seu principal trabalho é coordenar o funcionamento dos departamentos do clube e promover a integração entre setores como base, Núcleo de Saúde e Performance, análise de desempenho, análise de mercado e logística. Tudo para garantir que o clube consiga tirar o melhor dessa estrutura para o elenco e comissão técnica.

Todos o descrevem como uma pessoa extremamente rígida com a qualidade dos processos. Ele que criou a cartilha de regras na Academia que, no começo, virou motivo de polêmica entre atletas e, depois de algumas mudanças, é sempre reapresentada ano a ano no clube.

É Cícero que é o responsável, por exemplo, pela integração de todos os dados colhidos pelo Núcleo de Saúde e Performance com a comissão de Abel Ferreira. Por fim, o gerente de futebol ainda faz o elo de ligação entre o futebol e as outras áreas, como comunicação, jurídico e administrativo.

Ele foi indicação de Alexandre Mattos, que chegou ao clube na gestão de Paulo Nobre, que foi responsável por uma grande reestruturação em relação ao período anterior, que tinha Arnaldo Tirone no comando. Em entrevista à coluna, Mattos elogiou a ida de Cícero para a seleção.

"Ele tem muita experiência como executivo e gerente, extremamente preparado para executar os processos. Eu acreditei nele e confiei em 2015, porque é uma pessoa muito forte no operacional, na experiência e no dia a dia com as pessoas dos diferentes departamentos. É um pilar do Palmeiras que hoje é referência no futebol", afirmou.

