Por que Abel Ferreira colocou Palmeiras titular e não poupou para clássico?

A questão é que Abel também sabe que seu time normalmente não reage bem a longas paradas e vive um momento raro no calendário. Entre o confronto contra o Corinthians e contra o Mirassol, no último sábado, a equipe teve uma semana sem partidas, com direito até a dois dias de folga, sem nem se apresentar na Academia de Futebol.

Depois de jogar no sábado, o time entrou em campo hoje e, depois de domingo no Morumbi, vai ter mais uma semana de folga até o próximo confronto, marcado para o dia 10, contra o Botafogo-SP.

Essa é a única explicação possível, considerando que seria uma loucura se Abel Ferreira optasse por poupar contra o São Paulo. Assumindo que ele escalará força máxima novamente, esse controle de carga justifica a opção de hoje. Além disso, o técnico defende o recorde de não perder na fase de grupos por três campeonatos seguidos e quer garantir a primeira colocação para sempre decidir em casa no mata-mata.

A questão é que o desempenho não foi dos melhores. Diante de uma equipe que só já não está eliminada da competição por causa do regulamento peculiar, o Alviverde tomou sustos no primeiro tempo e quase não colocou o goleiro adversário para trabalhar.

No segundo tempo, sem alterações, a equipe não apresentou melhoras e passou a ter mais controle do jogo após a expulsão de Victor Andrade após indicação do VAR. Aí, a equipe do Palestra Itália conseguiu abrir o placar em um lance quase isolado, com um cruzamento de trivela, que ainda bateu em Caio Paulista e terminou com uma cabeçada de Flaco López. Gabriel Menino saiu do banco para fazer o segundo já nos momentos finais.

Além de mais um gol do argentino na temporada, artilheiro da competição e eleito craque do jogo, também vale o destaque para Aníbal Moreno. O hermano impressiona dentro de campo com seu vigor: ele está em todos os lugares do campo. Substituído justamente por Menino, ele deve ser titular contra o São Paulo.