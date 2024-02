Em um lance, Fla ilumina clássico chato e mostra o que seu torcedor espera

Tirando essa bonita tabela que teve a colaboração de Fábio, o jogo entre Flamengo e Fluminense ficou muito abaixo da expectativa e foi digno de uma soneca no sofá depois do almoço de domingo. A maioria rubro-negra no Maracanã certamente aplaudiria a vitória no clássico, mas voltaria para casa com a expectativa de ver coisas melhores.

Do outro lado, os tricolores tentarão minimizar o prejuízo de olho na Recopa no meio da semana. A verdade é que a equipe de Fernando Diniz foi ligeiramente melhor no primeiro tempo, com um gol anulado e uma chance de ter feito 1 a 0 em cobrança de falta defendida por Rossi, mas também deixou a desejar.

No segundo tempo, um bate-rebate da zaga fez a bola sobrar nos pés de Ayrton Lucas. O lateral foi esperto ao usar o corpo para proteger, chutou cruzado e achou Pedro para fazer o 1 a 0. O resultado era o suficiente para somar três pontos, mas não para encantar. O golaço do 2 a 0 foi o necessário para aplausos, mas também serve de explicação do porque os flamenguistas estão tão exigentes. Esse time pode mais.

