São Paulo continuará pagando dívida com Daniel Alves mesmo após condenação

O São Paulo vai continuar pagando a dívida que tem com Daniel Alves mesmo após a condenação do jogador para prisão de quatro anos e seis meses por estupro na Espanha. Depois disso, ele ainda terá liberdade vigiada por cinco anos. A defesa do brasileiro já anunciou que vai recorrer.

Segundo soube a coluna, o departamento jurídico são-paulino entende que não há brechas na lei para interromper o depósito de cerca de R$ 500 mil por mês que acontece desde a rescisão do contrato em 2021. No total, a dívida chega perto dos R$ 20 milhões.

As principais explicações indicam que o jogador já não era mais jogador do São Paulo quando cometeu o crime, portanto a ligação sobre prejudicar a imagem do clube não pode ser feita. Além disso, o acordo é feito para pagar uma dívida que existe muito antes do problema de Daniel Alves na Justiça.