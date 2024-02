Allianz Parque quer voltar a receber Palmeiras nas quartas do Paulista

Assim, o gramado estaria apto para receber o jogo que deve acontecer no dia 16 ou 17 de março. A última rodada da fase de grupos está marcada para o dia 10 de março e, no meio desta semana, o calendário reserva confrontos da pré-Libertadores e Copa do Brasil.

O Palmeiras, no entanto, diz que ainda não tem prazo para voltar para a sua casa. A equipe exige um treino no seu novo gramado e aprovação do elenco antes de decretar que voltará a mandar jogos no estádio. Além disso, a Federação Paulista de Futebol também precisa fazer uma visita técnica para aprovar o piso, uma vez que o estádio está interditado no momento.