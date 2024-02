Corinthians conta com mãozinha de Weverton e arranca empate heroico

Não sofrer um gol com seu zagueiro sendo goleiro substituto de Cássio é histórico. Conseguir o 2 a 2 mesmo com dois jogadores a menos e com um golaço de Garro também vai ser lembrado por muito tempo.

Do lado palmeirense, fica a lição de mais uma vez não ser eficiente na hora de converter as chances criadas. O time poderia ter feito muito mais do que os 2 a 0 e, na hora em que Cássio é expulso e vê Gustavo Henrique indo para o gol, a sensação era que o jogo tinha acabado.

Também fica o questionamento sobre a fase de Weverton. O goleiro tirou a mão na batida de Garro do meio da rua mesmo com a bola indo na direção do gol. É difícil entender não só essa decisão, mas também o ano bastante irregular dele em 2024.