Camarote de dirigentes do Corinthians tem vidro quebrado após empate

O diretor de futebol do Corinthians Rubão foi ao Jecrim explicar o ocorrido.

Em nota oficial, o Corinthians disse que houve um acidente e que o vidro já estava trincado. O clube também se colocou à disposição para esclarecimentos.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que, durante a comemoração do segundo gol alvinegro no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em clássico disputado neste domingo (18/02), na Arena Barueri, ocorreu um acidente com a queda de parte de um dos vidros da tribuna da equipe visitante.

Há registros que mostram que o vidro já estava trincado. Felizmente não houve feridos.

O Corinthians lamenta o acidente e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.