Abel Ferreira e Anderson Barros consideram que o clube dá todas as condições para que jogadores e funcionários sejam 100% leais à instituição e não quebrem a confiança dessa maneira, não só pelo dia a dia de trabalho, mas também pelo auxílio dado em todas as questões fora da Academia de Futebol.

Na entrevista coletiva, Abel também citou que além do vazamento de informações, outra coisa que pesa no ambiente do clube é o fato de praticamente todos os atletas serem constantemente assediados pelo futebol do exterior, o que muitas vezes tira a concentração dos atletas nas horas decisivas. Desse tema, no entanto, o português já fala há mais tempo e com certa regularidade.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok