Premiere lidera TV paga com recorde em rodada de clássicos do Brasileirão

O Premiere liderou o ranking geral da TV paga no total do sábado, com 21% a mais que o sportv, segundo colocado. No domingo, impulsionado pelo Flamengo x Botafogo, o Premiere venceu mais uma vez, mas com 226% de vantagem sobre o sportv.

Bahia x Grêmio, no sábado, e Internacional x Atlético-GO, no domingo, ficaram com terceira e quarta colocações, respectivamente, no ranking da rodada. Ambos foram transmitidos por sportv e Premiere ao mesmo tempo. Vasco x Criciúma, no sábado, foi o quinto lugar.