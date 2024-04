Superliga Masculina alcança 7 milhões de pessoas com transmissões no sportv

Vencida pelo Sesi-Bauru após final contra o Campinas no último domingo (28), a temporada da Superliga Masculina terminou com alcance de pouco mais de 7 milhões de espectadores nos canais sportv, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

O torneio registrou 2% mais alcance que a temporada anterior. Em termos de média de audiência, o crescimento foi de 14%. Foram exibidos mais de 130 jogos na TV paga nos canais da Globo.

O jogo entre Joinville e Sesi-Bauru, no dia 22 de abril, foi a partida mais assistida. O top-5 tem ainda outras três partidas realizadas neste mês, os jogos entre Araguari e Sesi-Bauru e Joinville e São José no dia 1º, e entre Araguari e Sesi-Bauru no dia 5. O outro duelo que entrou entre os mais assistidos foi no dia 19 de fevereiro com o clássico entre Minas e Cruzeiro.