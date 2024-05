Endrick fala sobre racismo em entrevista a Bial: 'Não vou deixar me abalar'

A mãe de Endrick, Cíntia Ramos, e o pai do jogador, Douglas Ramos, participam da plateia do programa e também falam durante a entrevista, assim como a namorada do atacante, Gabriely Miranda. A família foi um dos temas abordados por Bial na entrevista.

Endrick e sua família com Pedro Bial durante gravação do programa 'Conversa com Bial', na Globo Imagem: Mauricio Fidalgo/Globo

"Senti uma responsabilidade grande no meio de campo, principalmente quando virei profissional [...]. Na hora do gol penso muito na minha família, porque sei que ter uma casa boa, ter comida na mesa, escola boa, estava nas minhas mãos [...]. Isso foi acontecendo quando comecei a ter uma carreira boa no Palmeiras [...]. Quando tive o primeiro contrato foi que eu pude dar isso para a minha família, então aquele peso descarregou", respondeu Endrick.

O 'Conversa com Bial' é exibido de segunda a sexta-feira no canal GNT, na TV paga, a partir das 23h30 (horário de Brasília), e na TV Globo logo após o 'Jornal da Globo', além do canal internacional da Globo e do Globoplay. As entrevistas ficam disponíveis em áudio no podcast do programa na plataforma de streaming da emissora.

O Palmeiras, inclusive, será a próxima atração da TV Globo no Brasileirão, com a transmissão do jogo contra o Athletico no próximo domingo (12) às 16h, com narração de Everaldo Marques, comentários de Paulo Nunes e Caio Ribeiro. A emissora ainda não divulgou a lista completa de praças que receberão esse jogo.