King Kong Fran: ser mulher no futebol não é tão diferente do circo

No sábado, pude finalmente assistir à peça queridinha das feministas raivosas (também conhecidas como mulheres exaustas): King Kong Fran.

Mas o que essa obra-prima de Rafaela Azevedo tem a ver com o futebol? Nada e tudo. Porque ela tem a ver com a experiência de ser mulher no mundo, especialmente em ambientes machistas. No caso dela, o circo. No meu, o esporte.

É infernal a objetificação. A violência. Os comentários condescendentes. Até dos mais bem intencionados, os desconstruídos, os esquerdomachos. Não chegam a pedir para vestirmos um biquini e atirar facas na nossa direção. Mas o princípio é parecido.