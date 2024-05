Palmeiras 'rouba' 90 minutos da torcida, mas avança na Copa do Brasil

Não adiantou mudar a equipe no segundo tempo. Lázaro (Rony), Aníbal Moreno (Ríos), Mayke (Estevão) e Luís Guilherme entregaram pouco ou quase nada.

Palmeiras não criou, praticamente não finalizou e ainda tomou um pequeno sufoco. Praticamente ninguém sobrou nessa fase da Copa do Brasil, mas o Verdão faltou. Em tudo. O relógio já marcava 40 minutos do segundo tempo mundo Luís Guilherme criou o primeiro grande lance da partida, até parar no goleiro João Carlos. Rony ainda tentou uma bicicleta aos 50, mas foi só.

Um zero a zero com cara de zero. Palmeiras nas oitavas, pelo placar agregado de 2-1.

Não quer dizer nada em relação à Libertadores e à sequência do Brasileiro, mas certamente deixa a torcida mais ansiosa pela volta de Dudu e a chegada de Felipe Anderson. E, por que não, pela "volta" de Raphael Veiga. E Piquerez. E alguns outros.

A ver se o imbróglio do Qatar vai ser suficiente para ofuscar na coletiva o desempenho sofrível da equipe de Abel Ferreira nessa noite melancólica, em Ribeirão.

