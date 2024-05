Renato Gaúcho é maior do que pensamos (e melhor do que Suárez, claro)

Teve crítica a Gabigol. Vacilou feio, mas pelo menos pediu desculpas. Sem passar pano, sem evitar a pergunta, sem exagerar.

Mas, acima de tudo, teve um gaúcho. Teve um cara que precisou ser evacuado do seu hotel e que está vendo a filha trabalhar para assistir as vítimas da tragédia humanitária que assola o seu estado, sua família, seus atletas, sua gente.

Teve lágrimas. Teve a tristeza de pensar no que as enchentes significam para o seu povo e, lógico, para a equipe que ele comanda.

Claro que precisa parar o Brasileiro, ele disse. Vamos ficar muito para trás. E se entrarmos na zona do rebaixamento? Como vamos sair? E o emocional?

Desde quinta-feira, o time está treinando no CT do Corinthians, revezando os horários com os anfitriões. Depois de quase um mês parado, voltará a campo dia 29, na importantíssima partida contra o The Strongest, pela Libertadores, provavelmente em Curitiba.

No encerramento de sua participação, Roger Flores anunciou que a Arena do Grêmio não deve ficar disponível antes de setembro. Renato, que já estava com a voz embargada e lenços na mão, quase travou.