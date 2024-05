Renato Gaúcho 'entrega' negociação de Rodrigo Caio com Grêmio: 'Alto nível'

Negociação. "Ele tem conversado com o pessoal do Grêmio e vamos ver. Com certeza, ele vai acrescentar muito no nosso grupo. Ele é experiente. Ele não vai jogar todos os jogos, mas quando jogar, estará à altura."

Os últimos meses de Rodrigo Caio

Rodrigo Caio está sem clube desde a saída do Flamengo. Ele se despediu da Gávea em dezembro do ano passado, ao fim do contrato.

Ele fez um curso na CBF Academy. A ideia foi estudar um pouco e entender processos extracampo, visando abrir possibilidades de carreiras que poderá seguir após pendurar as chuteiras.

O zagueiro está treinando de forma individual com uma equipe multidisciplinar. Ele faz trabalhos com acompanhamento de um preparador físico, um nutricionista e um fisioterapeuta.

Identificação com São Paulo e Fla

Rodrigo Caio foi criado nas categorias de base do São Paulo. Ele estreou no elenco profissional em 2011, com 17 anos.