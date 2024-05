Real Madrid derruba Neuer, prova pacto e vai a Londres como favorito

Na semifinal contra o City, um amigo me mandou mensagem já no finalzinho: coisa linda esse time do Guardiola, a posse de bola os toques envolventes, a consciência. Respondi a ele: é, mas precisa marcar, porque do outro lado está o Real. Quem não faz cai nas garras do Ancelotti.

Não deu outra. Os merengues se seguraram até os pênaltis e mataram os ingleses dentro de sua própria casa.

O peso da camisa é o peso da camisa. Nas últimas 14 edições, o Real chegou a 12 semis.

Hoje, o Madrid martelava o Bayern impiedosamente no segundo tempo. Sabe aquela piada "todo goleiro contra o meu time vira o Neuer"? O Bayern tem o original. O Neuer estava sendo o Neuer contra os espanhóis.

Um milagre atrás do outro, Vini Jr. deitando no Kimmich. Aí Kane escapou, meteu uma linda bola para Davies e o lateral marcou seu primeiro gol nessa Champions, aos 23 da etapa final.

Três minutos depois, parecia que a sina se manteria. Mas o gol de empate acabou anulado por falta clara de Nacho em cima de Kimmich — a arbitragem levou cerca de um minuto para analisar o lance no VAR.