Depoimento de Textor em CPI é o puro suco de Brasil

A passagem de John Textor pela CPI que investiga a manipulação de resultados no futebol foi o mais puro suco de Brasil.

Teve senador mostrando a falha de Andreas Pereira, depois do "tijolo" que chegou do lateral mal batido por David Luiz e que resultou no gol de Deyverson, na final da Libertadores de 2021. Teve senador cornetando os zagueiros do Botafogo e pedindo reforços a Textor. Teve o americano dizendo ao senador Romário que uma de suas perguntas era a mais idiota que ele já ouviu. Teve análise de lance de VAR. Teve Jorge Kajuru no comando. Ele, que tem tatuados pelo corpo os rostos de Adriane Galisteu, Cláudia Leite, José Luiz Datena e Álvaro Dias.

Só não teve prova. Ao menos não publicamente. Em reunião secreta, Textor apresentou documentos e, segundo os parlamentares, "indícios" suficientes para justificar investigações mais aprofundadas.