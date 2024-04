Endrick ou Abel: quem é mais importante para o Palmeiras hoje?

Mesmo lesionado, reclamou da substituição. "Posso continuar!" Queria garantir que o time não perderia sua última decisão pelo clube que lhe acolheu, que acreditou nele, que abraçou sua família quando tudo que havia era potencial.

Sabem o que Abel respondeu? "Foda-se. Vou te tirar, ó pá." E todos seguiram sorrindo rumo ao primeiro tri paulista do Palmeiras em 90 anos, o décimo título do português em três anos e meio, e o quinto da Cria, em menos de dois anos no profissional.

Na mesma linha, ao ser questionado por que decidira não levar Endrick ao Mundial, o treinador respondeu que ele devia passar um tempo na Disney, brincar, que era cedo.

Ao contrário do que acontece com a maioria de nós, Abel soube esperar. E soube fazer Endrick esperar. Soube segurar a onda do futuro jogador do Real Madrid, soube estabelecer a confiança necessária para dizer "foda-se, senta aí, que eu sei o que é melhor pro time".

A relação entre os dois, como costuma acontecer nas equipes mais vencedoras, é simbiótica. Um não seria o que é sem o outro. As ideias de Abel talvez não tivessem sobrevivido sem o brilho da joia. E a joia talvez tivesse menos brilho sem o tratamento zeloso do chefe.

Não dá para negar que Endrick fará enorme falta. Uma falta difícil de suprir, mesmo com a volta de Dudu e a criatividade de Abel Ferreira. Uma falta que pode custar campeonatos. Mas não uma falta maior do que a que faria o homem que acreditou em Breno Lopes e Deyverson para conquistar dois dos maiores títulos da história palmeirense.