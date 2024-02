Até o acaso conspira a favor da condenação de Daniel Alves

Mas Alves está, como diriam na terra de mainha, lascado. Como se não bastassem todos os depoimentos e evidências apresentados nos dois primeiros dias, hoje a acusação levou ao tribunal as imagens da câmera de um policial que atendeu a vítima logo após o incidente.

Peço licença para reproduzir aqui o texto dos excelentes colegas Talyta Vespa e Thiago Arantes, fundamentais na cobertura jornalística deste caso:

"O policial estava na equipe que foi até a discoteca Sutton, para atender a um chamado dos responsáveis pelo local. Era a denúncia de agressão sexual contra Daniel Alves. Durante o trajeto para a boate, a câmera de peito do policial foi acionada acidentalmente. Ele só foi perceber horas depois. Durante o período em que a câmera esteve acionada, ele recolheu as primeiras declarações da mulher que denuncia o jogador. No vídeo, a mulher se mostra em estado de choque e diz frases como 'ele me bateu, me jogou no chão'. Ela também fala que não quer denunciar: 'Não quero nada, não quero que meu nome apareça'. O policial insiste para que a mulher vá até o Hospital Clinic de Barcelona para passar por exames."

Como eu disse pela manhã no UOL News Esporte, este caso desbanca diversos mitos das denúncias falsas de estupro e tem no banco dos réus alguém que não para de mentir desde que a história veio a público. É o momento propício para finalmente mostrar aos homens, inclusive aos mais poderosos, que há consequências. E, às mulheres, que há esperança.

Nem que seja com a ajuda do acaso.

