São Sebastião quer desocupar imóveis perto da orla; moradores protestam

A justificativa da prefeitura é que as desapropriações são necessárias para a "requalificação da urbanização da orla marítima do Araçá e preservação ambiental do seu mangue". Os moradores seriam indenizados pelo valor de mercado do imóvel, segundo a gestão municipal.

Almeida contou que os caiçaras, por iniciativa e com recursos próprios, vêm preservando a baía e suas matas há décadas. "Aqui fazemos a multiplicação e o plantio das mudas de jundu (vegetação rasteira que recobre as bordas das praias, evitando a erosão), recolhemos o lixo da beira da praia e, se tem ostra ou marisco invasor de espécie exótica, avisamos os órgãos do meio ambiente. Se a baía é o que é hoje, isso se deve aos nossos cuidados", disse.

Segundo ele, a proposta da prefeitura assusta moradores jovens e os mais antigos. "Quando se fala em desapropriar um imóvel, não é uma família só. Na minha casa moro com três filhos, mas no terreno vivem irmãos, sobrinhos e outros familiares. É tudo comunitário, é a nossa tradição. Meu filho me perguntou: 'pai, o que vamos fazer?' Os caiçaras mais antigos, que não têm leitura, estão com depressão, não saem de casa", disse.

A proposta de retirada dos moradores da Baía do Araçá mobilizou a Apeco (Associação de Pescadores e Comunidades Tradicionais da Baía do Araçá) e outras comunidades da região.

O Coletivo Caiçara: São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba usou sua rede social para apoiar o movimento de resistência do Araçá. Com barcos no mar e a pé pela praia, integrantes do movimento 'Araçá Fica' realizaram no último domingo (21), a manifestação 'Abraço no Araçá".

Antes de assinar os decretos de desapropriação, o prefeito tinha enviado projeto de lei complementar à Câmara para instituir o Programa de Incentivo à Desocupação das Orlas do Município de São Sebastião, com pedido de tramitação urgente.