Europa é o continente que aquece mais rápido, quase o dobro da média global

No ano passado, o continente gerou 43% de sua eletricidade a partir de recursos renováveis, em comparação com 36% do ano anterior, afirmam as agências em seu relatório anual do Estado do Clima na Europa. Pelo segundo ano consecutivo, mais energia foi gerada na Europa a partir de fontes renováveis do que de combustíveis fósseis.

As médias dos últimos cinco anos revelam que as temperaturas atuais na Europa estão 2,3 ºC acima dos níveis pré-industriais, em comparação com o aumento global de 1,3 ºC, de acordo com o estudo. A cifra está apenas abaixo da meta estabelecida no Acordo de Paris de 2015, assinado por quase 200 países, para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC.

Ao lado de 2020, 2023 foi o ano europeu mais quente, cerca de 1ºC acima do período de referência, 1991 a 2020. Ao todo, tratou-se de um ano complexo e diversificado, resume o diretor do Copernicus, Carlo Buontempo: "Em 2023, houve na Europa os maiores incêndios florestais já registrados, foi um dos anos mais úmidos, com fortes ondas de calor marinhas e inundações devastadoras em larga escala."

"A Europa registrou mais um ano de aumento nas temperaturas e de intensificação de eventos climáticos extremos, incluindo estresse térmico com temperaturas recordes, incêndios florestais, ondas de calor, perda de gelo nas geleiras e falta de neve", indicou Elisabeth Hamdouch, subdiretora de unidade para o Copernicus na comissão executiva da UE.

Relatório inclui alerta vermelho

O relatório é um complemento continental ao relatório da OMM sobre o estado do clima global, que é publicado anualmente há três décadas. A versão 2024 incluiu um "alerta vermelho" de que o mundo não está fazendo o suficiente para combater as consequências do aquecimento global.