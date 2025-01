Como gelo da Antártida derrete? Cientistas avançam para desvendar processo

Mas só recentemente as simulações da camada limite gelo-oceano se tornaram viáveis, à medida que os recursos de computação aumentam e o custo de sua utilização diminui.

Vários grupos de pesquisa em todo o mundo encararam esse problema, modelando o fluxo oceânico em microescala que fornece calor ao gelo para seu derretimento.

Os pesquisadores estão procurando uma relação entre o que o oceano está fazendo e a rapidez com que o gelo derrete. Até o momento, eles descobriram não apenas uma relação, mas várias, cada uma indicando um "regime" de derretimento diferente. As condições do oceano (temperatura, teor de sal e velocidade das correntes oceânicas) e o formato do gelo determinam qual regime de derretimento se aplica.

O formato da camada de gelo é fundamental porque a água de derretimento é doce e mais leve do que o oceano ao redor. Assim como o ar quente que se acumula na parte superior de uma sala, a água de derretimento fresca e fria se acumula em cavidades na superfície inferior da camada de gelo, isolando o gelo da água do oceano abaixo e retardando o derretimento.

No caso de gelo com inclinação acentuada, o efeito de isolamento é muito menor. O fluxo energético da água derretida à medida que sobe embaixo do gelo íngreme leva à mistura com as águas oceânicas mais quentes. Isso aumenta o derretimento.

As correntes oceânicas rápidas têm um efeito semelhante, pois transferem calor para o gelo.