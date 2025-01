O que gelo de 1,2 milhão de anos retirado das profundezas pode revelar

Uma equipe de cientistas de diversas nacionalidades conseguiu perfurar um gelo de 1,2 milhão de anos na Antártida. O fato histórico pode ajudar os pesquisadores a obterem dados sobre o clima e a meteorologia da Terra.

O que aconteceu

Ao todo, foram 200 dias de operações de perfuração. Os pesquisadores trabalharam a uma altitude de 3,2 mil metros acima do nível do mar com uma temperatura média de -35ºC. O feito faz parte do projeto "Beyond EPICA - Oldest Ice", financiado pela União Europeia.