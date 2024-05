Empresas apostam na reciclagem de veículos em mercado que movimenta R$ 2 bi

Exemplos nacionais

A própria legislação acena com perspectivas: tramita no Senado o Projeto de Lei n° 4121, do senador Confúcio Moura (MDB/RO), para incluir na Política Nacional de Resíduos Sólidos requisitos para a reciclagem de veículos automotores.

A Renova Eco Peças, pioneira no assunto, desenvolveu um processo de reciclagem sólido a partir da compra de parte dos veículos sinistrados da Porto Seguro.

A empresa já reciclou mais de 26 mil veículos, comercializou mais de 410 mil peças e reaproveitou mais de 78 mil toneladas de aço.

A Stellantis, que reúne as marcas Fiat, Citroën, Jeep e Peugeot, é uma das montadoras que miram na reciclagem automotiva como estratégia para economizar matéria-prima e energia e, assim, reduzir suas emissões - 50% até 2038.

"Adotamos uma estratégia que chamamos de 4R: remanufatura, reuso, reciclagem e reparação", diz Solti, da Stellantis. "Ao contrário do antigo conceito 'do berço ao túmulo', em que a peça era produzida e descartada ao final do ciclo, agora a ideia é atuar 'do berço ao berço', com sua aplicação no carro com uma segunda, terceira, quarta, quinta vida por meio da reciclagem."