Aprovação de política pública pode acelerar economia circular no Brasil

"A economia circular estimula o uso consciente dos recursos naturais", diz Fernando Beltrame, presidente da consultoria de sustentabilidade Eccaplan. "É bom para a sociedade e é bom para as empresas, porque reduz custos."

É o que acontece com a latinha de alumínio: há mais de uma década, mais de 95% de todas as embalagens do tipo produzidas no país são recicladas, em uma cadeia que conta com a participação da indústria, de catadores e do consumidor.

O que muda com o projeto de lei?

O principal ponto prático do PL é estimular as compras públicas sustentáveis. Isso dará vantagem a empresas em licitações públicas que atuem com economia circular.

"Embora mais detalhes ainda devam ser definidos, esse ponto é importante, porque permite a promoção do tema em escala: economia circular passa a ser um critério a mais a ser observado em compras públicas", diz Aldo Roberto Ometto, professor da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisador do Instituto Fábrica do Milênio e do Núcleo de Manufatura Avançada.

Além disso, o projeto prevê a utilização para projetos de economia circular de dois fundos já criados por leis anteriores: o Fundo Social (de 2010, para atividades relativas à exploração de gás natural e outros recursos) e o Programa de Inovação para Competitividade (de 2001, para fomento de tecnologia).