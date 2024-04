Mudanças climáticas levarão a aumento de calotes do agronegócio

Uma pesquisa realizada pela Escola de Política Global e Estratégia da Universidade da Califórnia em San Diego mostrou que as mudanças climáticas terão um efeito cascata na agricultura e no sistema financeiro de países cuja economia tem grande dependência do agronegócio.

De acordo com os pesquisadores, nas próximas três décadas, os calotes de empréstimos motivados pelo clima poderiam aumentar em até 7%.

Os autores do artigo utilizaram uma abordagem estatística combinando dados climáticos passados no Brasil com informações sobre produtividade agrícola, receita agrícola e desempenho de empréstimos agrícolas. Eles combinaram esses dados com simulações climáticas para prever as condições climáticas futuras e seus impactos na agricultura e como essas mudanças afetarão as instituições financeiras.