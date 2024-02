A batalha por reservas de potássio no AM que viola os direitos indígenas

No coração da Floresta Amazônica, a comunidade indígena de Terra Mura, localizada no município de Autazes (AM), enfrenta uma ameaça crescente às suas terras ancestrais.

O território, rico em reservas de potássio desejadas por políticos e empresários, tornou-se o ponto central de uma disputa contenciosa pelos direitos de exploração, lançando luz sobre a questão mais ampla da interferência externa em territórios indígenas.

A saga começou com os esforços do governo de Lula para desbloquear a exploração das reservas de potássio de Terra Mura pela Potássio do Brasil, uma empresa de mineração de olho no lucrativo mercado de produção de fertilizantes. Reuniões diretas entre o presidente da empresa, Adriano Espeschit, e representantes-chave do governo, incluindo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prepararam o terreno para esse empreendimento polêmico.