Zoo e comunidade indígena tiram da extinção a maior ave da América do Norte

Mas, em poucos meses, a USFWS conseguiu aprovação de emergência para uso de uma vacina criada para frangos comerciais. Após testes em urubus-pretos, foi aplicada em três condores em julho. Hoje, 16 já receberam a vacina. Todos passam bem.

A vacina traz esperança, ainda que a ameaça da gripe aviária ainda seja bastante real. Ela surge em ciclos com os pássaros migratórios na primavera e outono.

Ashleigh Blackford, coordenadora do programa da USFWS

Imagem: Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA

Ela diz, ainda que não há como prevenir a exposição. "Os condores são sociais, se reúnem nas carcaças, na hora de dormir. Precisamos ser estratégicos e reagir com mais rapidez."

Avistar esses pássaros gigantes na natureza é um evento raro e inesquecível, e uma ONG dedicada ao condor-da-califórnia ajuda na empreitada.

No verão, eles instalam uma tenda no topo das montanhas do parque Bitter Creek National Wildlife Refuge, a 170 km de Los Angeles. Com binóculos e lunetas, a turma às vezes passa o dia sem avistá-los. Outras vezes, é presenteada com um espetáculo.