Heróis de um só poder: como pequenas decisões mudam o mundo

A tentativa de mostrar que os nossos graves desafios ambientais e sociais estão sob controle, sendo pensados pelas mentes mais brilhantes que existem, não me convenceu. A pedrada acima revela que estes desafios são grandes e complexos demais para que poucas pessoas, mesmo que cheias de boas intenções, poder, influência e recursos, e até mesmo com discursos inspiradores, os resolvam.

E agora, quem poderá nos defender?

Enquanto nossos líderes globais se reúnem para tentar um acordo sobre o que fazer com os desafios que enfrentamos, é imperativo reconhecer que o impacto do nosso estilo de vida e das decisões que tomamos em nosso dia a dia, desde as escolhas de consumo até as práticas de conservação, passando pelas questões sociais, detêm um poder significativo para a nossa existência neste planeta.

Esta tomada de consciência pode ficar mais fácil quando nos confrontamos com questionamentos, do tipo: "O quanto é o suficiente? Porque eu corro tanto atrás de símbolos? Quais sentimentos estão por trás desses símbolos? Afinal, corro tanto para chegar onde?" E quando tiramos o olho de nosso próprio umbigo para enxergar a dor do outro.

Fazer deste mundo um lugar melhor, mais justo, sustentável e equilibrado não é tarefa para um super heroi com poderes especiais. É a nossa inconformidade e nossos pequenos atos que irão gerar grandes impactos que permitirão a nossa sobrevivência, tanto agora quanto para as gerações futuras.

Não contavam com a minha astúcia

Um chamado urgente ecoou no sertão do Piaui, clamando por nossa atenção e ação.