Lêmure, louva-a-deus e aves: como é feito o transporte de animais em aviões

Lanna chegou a achar que eles seriam recebidos com estranheza pela companhia aérea ao contar que faziam transportes de louva-a-deus. "Além do treinamento que recebem, os colaboradores são mobilizados para fazer um transporte rápido e muito bem supervisionado para que o animal retorne com conforto ao seu habitat", diz Martau.

"Esse serviço garante a continuidade das nossas pesquisas. Os animais viajam no mesmo compartimento que cachorros e gatos, por exemplo. Temos toda a documentação para levá-los dessa maneira", diz Lanna.

Caixa de transporte preparada para receber os louva-a-deus Imagem: Acervo pessoal

O valor do transporte varia de acordo com o peso e tamanho da caixa. Então, no caso dos louva-a-deus, não é alto. "Cada inseto pesa menos de um grama. Para carregar os 170 da expedição, o preço foi algo em torno de R$ 800", conta o pesquisador. E eles sempre têm que ser carregados em caixas de transporte.

"A caixa de transporte é o item principal da viagem, que garante um voo confortável e seguro, evitando ao máximo a exposição a barulhos e movimentos desnecessários", diz Martau.

Voo de zoo para zoo