Filtros com nanotecnologia tratam água poluída e mudam vidas na Amazônia

Desde o ano passado, a região amazônica enfrenta a pior seca de todos os tempos. O problema provocou morte de animais, comprometeu a navegação —única forma de transporte para algumas comunidades— e dificultou o acesso à água potável, o que coloca a saúde em risco, sobretudo em comunidades de várzea, onde a água é mais poluída.

Mas, nas 25 comunidades dos municípios de Santarém e Oriximiná, no Oeste do Pará, cerca de 7.400 pessoas estão livres do risco de pegar doenças por causa da água. Tudo graças a um filtro coletivo que conta com uma micromembrana produzida com nanotecologia, recurso que usa a matéria numa escala atômica, menor que o centímetro.

"Essa micromembrana tem capacidade de reter até 99,9% dos vírus, das bactérias e da sujeira, facilitando a vida das famílias que não tem microssistema de água", explica Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde & Alegria. O projeto é o responsável por levar as tecnologias para essas comunidades afetadas pela seca extrema.