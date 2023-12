Emergência na Amazônia: como a seca e o calor extremo ameaçam os botos?

Embora ainda não seja possível apontar a causa exata da morte desses animais, o estresse térmico a que foram submetidos e a seca que deixou milhares de ribeirinhos ilhados na Amazônia tornam esse contexto ainda mais grave.

Imagem: André Coelho/Instituto Mamirauá

Mas como a estiagem e o aumento das temperaturas afetam esses animais? Qual o impacto da morte de botos no ecossistema amazônico? E qual o caminho para evitar novos episódios como esse, considerando as previsões para um 2024 ainda mais quente? Ecoa ouviu especialistas na área para esclarecer essas questões.

Como a falta de chuvas e o aumento nas temperaturas afetam animais aquáticos?

Pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que atua na região onde as carcaças foram encontradas, Ayan Santos Fleischmann explica que, embora se tivesse previsão de seca na região, não se imaginava que a estiagem fosse tão forte neste ano - a última grande seca no estado havia sido em 2010.

Em setembro, no entanto, o nível do rio Solimões, próximo a Tefé, começou a diminuir rapidamente, descendo até 30 centímetros por dia. Paralelo a isso, a temperatura máxima do ar passou a bater recordes em diversos municípios, associada a uma baixa umidade que favoreceu a incidência de queimadas e impactou a qualidade do ar.